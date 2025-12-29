Histórico aumento al peaje

Importadores de autos usados en Reynosa, hacen un llamado al gobierno federal para que intervengan ante el incremento del cobro de peaje que está haciendo la ciudad de Pharr que es la encargada de administrar el puente internacional Reynosa-Pharr, al considerar que podría violar disposiciones del tratado de libre comercio y solicitaron la habilitación de otros puentes internacionales, para el cruce de mercancías, con el fin de mitigar el golpe económico.

La reciente alza en el peaje del puente internacional de Pharr ha encendido la alerta entre importadores, transportistas y agentes aduanales de Reynosa, al considerar que el nuevo cobro representa un impacto económico sin precedentes para la actividad comercial y logística de la región fronteriza.

Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa, explicó que el peaje para el cruce de vehículos de Estados Unidos hacia México pasó de 5 dólares a 50 dólares hace aproximadamente 3 o 4 meses, bajo el argumento de que sería una medida temporal para concluir obras del puente en el lado estadounidense, pero a partir del 19 de diciembre entró en vigor un nuevo incremento que elevó el costo a 150 dólares por vehículo, lo que equivale a un aumento acumulado de hasta 1,500 por ciento.

"Es muy importante que nos ayuden el llamado es la Presidenta de la República, yo creo que se viola parte del tratado de libre comercio y esto ya se eleva al secretario de relaciones exteriores, que vea porque esta violación".

Detalló que anteriormente la recaudación anual por este concepto era cercana a 115,000 dólares, mientras que con el cobro de 50 dólares se proyectaba alcanzar 1 millón 150,000 dólares: con la nueva tarifa de 150 dólares, la ciudad de Pharr pretende recaudar alrededor de 3 millones 450,000 dólares al año, una cifra que el sector considera desproporcionada y fuera de toda lógica comercial, ya que no existe un peaje similar en otros puentes internacionales del norte del país ni a nivel mundial.

"El peaje es el pago del puente de Estados Unidos hacia México, todos los vehículos que sean para importación, independientemente estoy hablando de vehículos, pero también ya está a un aumento a los vehículos de carga ¿qué va a pasar? va a pasar que vamos a solicitar nos abran otro puente internacional para el cruce de mercancías, hemos tratado de dialogar con la ciudad de Pharr, que es el que tiene la autorización o es el dueño del puente, por decirlo de alguna manera y no hemos recibido ninguna respuesta para tener un poco de diálogo y ver que mitiguen un poco este golpe tan fuerte", dijo.

El representante señaló que este cobro aplica no solo a los vehículos de importación, sino también a los vehículos de carga, lo que amplía el impacto negativo a maquiladoras, empresas de transporte, agentes aduanales, comercializadoras y a la industria en general.

Ante este escenario, los importadores solicitaron la habilitación de otros puentes internacionales, como Mission, Donna, Río Bravo o Nuevo Progreso, para el cruce de mercancías, con el fin de mitigar el golpe económico que actualmente concentra el puente de Pharr al ser el único habilitado para este tipo de operaciones.

"Todos, los todas las empresas que pasan por Reynosa van a ser afectadas hasta las maquiladoras, estamos hablando de transporte, de importadores, estamos hablando de agentes aduanales, estamos hablando de industria en lo general", recalcó.