´Nada que negociar; no pasará´

El legislador y dirigente del PAN en la entidad sostiene que no hay fundamento para solicitar un incremento en las tasas catastrales en Reynosa, cuando prevalecen serios y profundos rezagos en materia de servicios como agua potable, drenaje, alumbrado público y pavimento.

"Reynosa es el único municipio de los 43 en Tamaulipas que ha solicitado en dos ocasiones un incremento en los gravámenes catastrales; en noviembre del 2021 lo presentaron y lo rechazamos, pues no era justificado, como tampoco lo es ahora nuevamente en insistir. Ya se los echamos para atrás y lo vamos a repetir", aseguró convencido.

Cantú Galván precisó que es un tema que preocupa y ocupa y evoca: "Ya lo presentó el año pasado el alcalde, o no sé Carlos Peña hace lo mismo la petición y fue rechazada y dejamos en claro que no era posible por ser un propósito con meros fines de recaudar".

"Sólo están inventando cobros e impuestos, no vemos obras en la ciudad, Carlos Peña anda entregando despensas, no hubo obras; ha pasado casi un año y no sé a dónde van esos ingresos que pretenden. Vemos muchas quejas y malestar de trasportistas, quejas por las multas de Tránsito Municipal. Nosotros vamos actuar de manera responsable y viendo por lo mejor para los reynosenses" y dejó claro que esa iniciativa no pasará y no habrá ninguna negociación.

"No vamos a negociar irregularidades ni abusos o burlas en contra de Reynosa",expresó. Y añade: "Pueden seguir inventando más impuestos y cobros, en algún momento se van a cansar, es el único municipio de Tamaulipas que ha solicitado aumentos al Predial y nosotros en el PAN no vamos a permitir atracos a los reynosenses".

"Por eso pedimos a los organismos camarales a que se mantengan unidos y elevar la voz de reclamo, y nosotros los diputados de Acción Nacional estaremos siempre de lado de los ciudadanos".

"Lamentamos la exclusión de los organismos empresariales, a quienes no se les toma en cuenta, lo mismo a los ciudadanos, sólo se impone una voluntad y nosotros vamos actuar siempre en forma responsable y en defensa de los reynosenses", sentenció.

´´NOS EXCLUYERON´´

En este contexto, la propuesta presentada por la secretaria de Finanzas Municipal en una fallida sesión de cabildo el pasado martes y que al final no derivó en un avalada solicitud de gravamen a los valores catastrales para Reynosa a partir de 2023. La iniciativa misma, que fue sesgadamente oculta y sin convocatoria a varios organismos camarales, esconde un trasfondo, en donde el gravamen solicitado no es del 10% sino sería de hasta un 30%.

Así lo reveló en exclusiva al ser entrevistado. Roberto Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien inicia emitiendo un severo extrañamiento tras la deliberada omisión de no convocar a este organismo a la sesión de la Junta Municipal de Catastro.

Y refiere: "No fuimos convocados, como organismo camaral se nos excluyó y entendemos los motivos, pero esto no es una cuestión de voluntad, es una obligación establecida en la Ley de someter a consulta y no tomar una decisión en forma unilateral, como lo han hecho, al querer incrementar los gravámenes del Impuesto Predial en la ciudad, lo cual desde ahora fijamos la posición de rechazo, como también lo hicimos formalmente en un oficio dirigido y entregado al ayuntamiento", expresa el dirigente del comercio organizado de la ciudad."Somos un organismo auxiliar de la Junta Catastral y está previsto en el Articulo 17 del mismo Reglamento; repito, no es una cuestión de voluntades, sino de cumplir lo previsto en la Ley", reiteró.

Cruz Hernández, señaló a EL MAÑANA que no hay fundamento para el Ayuntamiento de Reynosa respecto a solicitar un incremento en los valores catastrales.

Y sostiene que aun en el país se vive una profunda recesión económica, inflación en los precios de bienes de consumo y servicios, por lo que no goza de sustento alguno.