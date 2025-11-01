Reynosa

Aumentará predial 10% en Reynosa en enero

Ahora resta que el Pleno del Congreso apruebe los incrementos para que se cobre
  • Por: Antonio Franco
  • 01 / Noviembre / 2025 -
Diputados aprueban ajustes al valor catastral en Reynosa y otros municipios, solo esperan el aval del Pleno para su autorización.

El Ayuntamiento de Reynosa aplicará a partir del 1 de enero de 2026 un incremento del 10 por ciento en el impuesto predial, tras la aprobación de las comisiones unidas de Asuntos Municipales y de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Durante la sesión previa a la tercera reunión itinerante del Poder Legislativo, los diputados analizaron y dictaminaron las propuestas de actualización catastral presentadas por varios ayuntamientos, entre ellos Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

El diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández destacó que los ajustes aprobados representan una herramienta técnica y administrativa para fortalecer la hacienda pública municipal, pues permiten que los valores catastrales reflejen con mayor precisión la realidad económica y urbana de cada localidad.

A título personal, Vargas consideró que estos ajustes no implican directamente un aumento al impuesto predial, sino una actualización de los valores del patrimonio inmobiliario con criterios de proporcionalidad y equidad.

Añadió que las modificaciones fueron analizadas en mesas de trabajo con las autoridades municipales y cuentan con justificación técnica y financiera, lo que permitirá a los gobiernos locales contar con instrumentos más precisos para la gestión catastral, sin afectar —dijo— a las familias de escasos recursos.

Por su parte, la diputada Elvia Eguía Castillo subrayó la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, en especial a personas adultas mayores y con discapacidad.

"Debemos asegurarnos de que las administraciones municipales mantengan los apoyos y descuentos para adultos mayores y familias de bajos ingresos", puntualizó.

El legislador Vargas recordó que el Artículo 109 del Código Municipal garantiza un descuento del 50 por ciento en el pago de impuestos municipales a adultos mayores, jubilados y pensionados, beneficios que también están contemplados en la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

Ahora, resta que el Pleno del Congreso apruebe los incrementos para que se cobre a partir del primero de enero del 2026 con el gravamen aumentado. 

En las próximas semanas se discutirá el dictamen para determinar si se aprueba de forma definitiva el incremento.


