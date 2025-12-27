Aumentan ventas navideñas en negocios de la peatonal Hidalgo

Las ventas previstas para la época navideña en éste 2025, en esta ocasión se vieron superadas en los negocios que operan a lo largo de la calle peatonal Hidalgo.

"Realmente hubo muy buenas ventas tanto el día 24 de diciembre así como en días previos a esa fecha. Mucha gente abarrotó la arteria que es considerada como el corazón comercial de Reynosa", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal, representante de los dueños de comercios de esa área.

Aquí se vendió de todo, desde ropa, calzado, perfumería, joyería y demás, mucha gente vino a comprar los regalos propios de la navidad tanto para sus hijos, esposas y demás familiares y amistades.

Vino buena cantidad de familias de lado americano que tienen familiares viviendo en esta ciudad y que también aprovecharon la ocasión para comprarles un presente.

En resumen, tuvimos buenas ventas y ya después del día 24, vuelve a su nivel normal la venta, esperando que vuelvan a registrar un incremento por el inicio del año pues habrá gente que quiera empezar el 2026 estrenando una camisa, un pantalón u otra cosa que utilicen tanto en lo personal como en el hogar, apuntó finalmente Cisneros Villarreal.



