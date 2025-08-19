Tendrá INE auditoría externa

La Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, se prepara para una auditoría externa como parte del sistema de gestión de calidad implementado en los módulos de atención ciudadana.

La auditoría externa se llevará a cabo la próxima semana y forma parte de una estrategia nacional.

Graciela Escobar García, vocal ejecutiva del INE de dicho distrito comentó que estas revisiones buscan garantizar que los servicios ofrecidos a la población cumplan con los más altos estándares.

Se tiene contemplado revisar el módulo semifijo que estará instalado en municipios como Camargo y Díaz Ordaz, aunque aún falta la confirmación definitiva de las sedes.

"Todo, personal, equipo, debemos cubrir todas esas, todos esos requisitos que nos revaliden la certificación de calidad de la atención ciudadana", dijo.

La funcionaria del INE explicó que tanto auditorías internas como externas forman parte del esquema de trabajo, con el propósito de mantener procesos transparentes, eficientes y en beneficio de la ciudadanía.

"El INE está interesado en dar el mejor servicio en todas sus formas, en que sean los ciudadanos debidamente atendidos y que estemos siempre trabajando en que los espacios a los que acuda la ciudadanía sean los más dignos posibles y que tengan estándares de calidad altos", recalcó.