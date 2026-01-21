Aeronave de la Fiscalía aterriza de emergencia en Reynosa

Una avioneta realizó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Lucio Blanco derivado de una falla mecánica. Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas cuando el piloto de un jet alertó de problemas en la aeronave solicitando permiso para realizar las maniobras de aterrizaje forzoso.

Tras el llamado de auxilio, los cuerpos de emergencia accionaron sus protocolos, esperando en tierra que la avioneta lograra aterrizar.

Al llegar a la pista, el piloto logró el aterrizaje y los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras adecuadas, reportándose solo daños materiales a la aeronave.

Identificación y función de la aeronave

Se trataba de una aeronave Beechcraft 350 King Air con matricula XC-LQV presentó una avería en su tren de aterrizaje, lo que obligó a su piloto a realizar maniobras y lograr una llegada a tierra a salvo.

La unidad está registrada por el Gobierno de San Luis Potosí, y era tripulada por elementos de la Fiscalía General de la República, adscritos a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada.