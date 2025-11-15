Atenderá el IMSS sólo emergencias el lunes

Como parte del asueto oficial, este lunes 17 de noviembre solo se atenderá urgencias en hospitales y se proporcionará atención médica continua en Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social que cuentan con este servicio.

El IMSS informó que se contará con personal suficiente y capacitado para cubrir guardias, emergencias y servicios de hospitalización en las diversas unidades médicas.

En Reynosa se atenderán en dicho rubros en la UMF 33, UMF 40, el Hospital General de Zona 15 del bulevar Hidalgo y el Hospital General Regional 270.

De esta forma, el IMSS ofrece atención a los derechohabientes que lo requieran ante alguna situación que se presente.

Los servicios se reanudarán con normalidad a partir del martes 18 de noviembre, en los mismos horarios.