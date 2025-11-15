Atenderá el IMSS sólo emergencias el lunes

Atenderá el IMSS sólo emergencias el lunesComo parte del asueto oficial, este lunes 17 de noviembre solo se atenderá urgencias en hospitales
Como parte del asueto oficial, este lunes 17 de noviembre solo se atenderá urgencias en hospitales y se proporcionará atención médica continua en Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social que cuentan con este servicio.
El IMSS informó que se contará con personal suficiente y capacitado para cubrir guardias, emergencias y servicios de hospitalización en las diversas unidades médicas.
En Reynosa se atenderán en dicho rubros en la UMF 33, UMF 40, el Hospital General de Zona 15 del bulevar Hidalgo y el Hospital General Regional 270.
De esta forma, el IMSS ofrece atención a los derechohabientes que lo requieran ante alguna situación que se presente.
Los servicios se reanudarán con normalidad a partir del martes 18 de noviembre, en los mismos horarios.