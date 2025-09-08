Proponen centro de atención psiquiátrica

Reynosa podría contar nuevamente con un Centro de Atención Psicológica y Psiquiátrica, luego de que la delegada del Partido Acción Nacional y congresista del municipio, Juana Sánchez, impulsará una iniciativa para que el Ayuntamiento destine un predio o inmueble municipal a este proyecto.

La representante panista destacó que actualmente la ciudad carece de un espacio especializado en salud mental. "En su momento existió uno a cargo del doctor Amadeo, pero se cerró; el municipio, como tal, no tiene actualmente un centro de psiquiatría, y debe haberlo", afirmó.

Sánchez advirtió que los índices de padecimientos como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios se mantienen en aumento en Reynosa, y muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para costear un acompañamiento psiquiátrico. "Es fundamental que exista un lugar donde se brinde atención profesional y accesible a quienes lo necesitan", subrayó.

La iniciativa fue presentada el pasado 31 de enero y ya recibió la aprobación correspondiente. Ahora, en el periodo de noviembre-diciembre, cuando se analizan los presupuestos del próximo año, se espera que este proyecto quede integrado para comenzar con su implementación.

Con esta propuesta, se busca atender una de las principales demandas sociales de Reynosa, donde la salud mental se ha convertido en un tema de urgencia, sobre todo entre la población más vulnerable.



