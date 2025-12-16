Se ampliará capacidad de atención oncológica pediátrica en HGR 270

Con el nuevo proyecto de ampliación del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer del Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General Regional 270 de Reynosa, se brindará una mayor cobertura y oportunidad de servicio especializado a los menores con cáncer.

Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica del Seguro Social destacó que dicho proyecto contempla aumentar la capacidad a 20 camas, habilitar un área de acompañamiento y cuidados paliativos denominada “Colibrí”, además de reforzar espacios aislados para la atención pediátrica.

Lo anterior se dio a conocer, durante la sesión 183 del Grupo de Trabajo entre autoridades del IMSS y padres y madres de pacientes pediátricos bajo tratamiento oncológico.

El especialista del Seguro Social expuso que, con estas acciones, el IMSS responde al incremento en la incidencia de cáncer infantil en el país y garantiza atención integral con mayor capacidad resolutiva.

Destacó que el OncoCREAN en Reynosa atiende un promedio de 76 casos nuevos por año y registra un censo integral de 143 pacientes entre 2022 y 2025.

“Se consolida un modelo de atención integral y coordinada, que fortalece la capacidad institucional para enfrentar los retos del cáncer pediátrico en México”, dijo.

Explicó que el seguimiento de Atención de Pacientes Oncológicos alcanza a 197 menores, provenientes de municipios como Madero, Nuevo Laredo y Matamoros, además de derivaciones hacia la Unidad Médica de Alta Especialidad de Monterrey para casos de mayor complejidad.

Aclaró que la infraestructura actual incluye 17 camas, tres áreas aisladas, tres sillones para quimioterapia ambulatoria, un quirófano para procedimientos especializados y consultorios de hematología y oncología.

“El personal médico y de enfermería se distribuye en turnos matutino, vespertino y nocturno, con especialistas en pediatría, oncología, hematología y psicología, además de enfermería general y oncológica”, dijo.

López Aguilar refirió que los indicadores muestran avances en la oportunidad de atención, ya que el 83 por ciento de pacientes menores de 18 años recibe confirmación de diagnóstico en tiempo oportuno y el 74 por ciento inicia tratamiento dentro de los primeros tres días posteriores al diagnóstico.



