Agilizará Seguro Social valoración quirúrgica

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas garantiza que todo paciente que requiera una intervención quirúrgica sea evaluado en un plazo máximo de 2 días para la valoración quirúrgica, y que su cirugía sea programada dentro de los 30 días siguientes.

Lo anterior, es parte se la estrategia nacional “2-30-100”, a la que el IMSS Tamaulipas se suma, con el objetivo de mejorar la atención médica y reducir los tiempos de espera en consultas y cirugías.

A partir del 25 de agosto y durante los próximos 100 días, se implementarán acciones específicas para mejorar la productividad en servicios de salud y garantizar una atención médica de alta calidad.

QUIRÓFANOS A PLENA CAPACIDAD

La estrategia consiste en garantizar que todo paciente que requiera una intervención quirúrgica sea evaluado en un plazo máximo de 2 días para la valoración quirúrgica, y que su cirugía sea programada dentro de los 30 días siguientes, además, busca aprovechar al 100 por ciento la capacidad de los quirófanos, lo que implica que cada quirófano del sistema opere a plena capacidad los 7 días de la semana.

El IMSS informó que la meta es ser más oportunos, proporcionar consultas de especialidad, consultas de medicina familiar, además de procedimientos quirúrgicos en las diversas unidades médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Tamaulipas.