Oficialías del Registro Civil con horarios habituales

Las oficialías del Registro Civil en Reynosa, regresaron a sus horarios habituales de atención de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Durante el periodo vacacional, esta dependencia estatal se mantuvo trabajando pero en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Aunque algunas áreas estatales cerraron sus puertas, las oficialías trabajaron durante las dos semanas de asueto, atendiendo las expediciones de actas de nacimientos, matrimonios, registros, entre otros más.

"Ya con todo el personal, pero nunca se cerraron las oficinas, nos mantuvimos trabajando durante todas las vacaciones", dijo Eduardo Herrera Villarreal, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil en Reynosa.

Acciones de la autoridad en el Registro Civil

La Oficialía Primera del Registro Civil, se encuentra ubicada en la colonia San Ricardo, en la calle 5 de Febrero, por lo que se invita a acudir.

Reynosa cuenta con 4 oficialías, la oficialía tercera ubicada en la calle Aldama en la Zona Centro, a unos metros del puente internacional, la segunda en las oficina Fiscal, en la colonia Longoria y la tercera en la colonia Benito Juárez.

Detalles sobre horarios de atención en Reynosa

Las oficialías del Registro Civil en Reynosa han adaptado sus horarios para mejorar la atención al público, asegurando que los servicios estén disponibles para todos los ciudadanos.

Servicios disponibles en las oficialías del Registro Civil

Los ciudadanos pueden acudir a las oficialías para realizar diversos trámites, incluyendo el registro de nacimientos y matrimonios, así como la obtención de actas.