Trabajan con normalidad en las oficinas fiscales

La Dirección de Oficinas Fiscales y de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas informó que todas las Oficinas Fiscales del estado de Tamaulipas permanecen abiertas y operando con normalidad, brindando atención regular a la ciudadanía en sus respectivos horarios establecidos.

¿Qué horarios tienen las Oficinas Fiscales en Tamaulipas?

Solamente el día primero de enero permanecerá cerrado. La dependencia estatal reiteró que los contribuyentes pueden acudir con confianza a realizar sus trámites fiscales, ya que el servicio se mantiene activo en todo el territorio tamaulipeco, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ofrecer una atención eficiente a la población.

Asimismo, se recordó que continúan vigentes los beneficios y descuentos autorizados por el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, los cuales estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos apoyos buscan incentivar la regularización de adeudos y apoyar la economía de las familias tamaulipecas.

Beneficios fiscales vigentes para contribuyentes en Tamaulipas

Estos descuentos son parte de las acciones del gobierno estatal para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejorar la situación económica de los ciudadanos.