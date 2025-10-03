Asume Zertuche cargo de secretario en el Congreso

Durante este nuevo periodo de sesiones en el Congreso del Estado de Tamaulipas, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Zertuche, asumió la secretaría de la Mesa Directiva, hecho que representa más responsabilidad con la población tamaulipeca.

Nos han dado esta nueva encomienda en el Congreso Local, por lo que estaremos ahí pendientes de lo que suceda y, por supuesto, acompañando a la nueva presidenta de la mesa directiva, otra reynosense, Eva Reyes.¨ Juan Carlos Zertuche, diputado local

Entre la serie de funciones que tendrá el diputado local, Juan Carlos Zertuche, se encuentra la asistencia de las sesiones plenarias, preparación de documentos, levantamiento de actas y registro de acuerdos; esta mesa directiva será la encargada de dar dirección administrativa y desarrollo de los debates en el pleno, dándole cumplimiento a la Constitución y leyes de Tamaulipas.



