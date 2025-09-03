Apenas inician clases y alistan primer asueto

Con todo y que apenas arrancó el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes y maestros ya se preparan para el primero asueto escolar, que será dentro de una semana.

El primer día de descanso es en conmemoración de la Independencia de México y posterior por el 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En el 2026, las escuelas suspenderán labores en conmemoración de la promulgación de la Constitución, así como por el natalicio de Benito Juárez, también se marca como día de asueto por el Día del Trabajo, entre otros días de asueto oficiales.

La Secretaría de Educación establece las fechas de asueto en las que los estudiantes no tendrán actividades académicas.

Con estas fechas, la SEP respeta los días cívicos y conmemorativos a nivel nacional, al tiempo que se asegura el cumplimiento del calendario escolar.