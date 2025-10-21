Abren registro para los aspirantes de la Prepa

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General del Bachillerato, activó el registro para aspirantes a la Generación 82 de Prepa en Línea-SEP, un programa gratuito y flexible que permite cursar el nivel medio superior totalmente en línea.

El periodo de registro estará abierto del 20 al 29 de octubre y está dirigido a personas mexicanas con certificado de secundaria, así como a extranjeros con estancia legal en México, sin importar la edad ni el lugar de residencia.

Requisitos

El proceso consiste en validar la CURP, subir el acta de nacimiento y contestar un cuestionario de contexto socioeconómico, posteriormente, los aspirantes podrán obtener sus claves de acceso y cursar un módulo propedéutico del 3 al 12 de noviembre, donde conocerán el modelo educativo y desarrollarán habilidades tecnológicas necesarias para su formación.

Fecha de resultados

Los resultados se publicarán del 14 al 19 de noviembre, periodo en el cual los seleccionados deberán completar su inscripción subiendo la documentación correspondiente.

La SEP destacó que Prepa en Línea-SEP es una opción educativa ideal para quienes buscan continuar sus estudios de manera flexible, aprovechando las ventajas del aprendizaje digital y con el respaldo oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Para más información y registro, los interesados pueden ingresar al portal oficial: https://registro.prepaenlinea.sep.gob.mx/registro/public/.



