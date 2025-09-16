´Destapa´ el PT a un aspirante a diputado

Tras una auscultación, a invitación de los liderazgos nacionales, estatales y locales del Partido del Trabajo, se hizo ya el primer "destape" de un aspirante a una diputación federal por el PT, para el proceso 2027 por el Distrito Electoral 07 de Reynosa; se trata del activista político y social, Lic. Fidel Rodríguez Mireles.

Cuestionado acerca de si esto viola o no las disposiciones de la Ley General de Procedimientos Político Electorales y la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, el ex representante ante el desaparecido IFE, conocido ahora como INE, rechazó violentar las disposiciones legales al respecto.

Hay una gran diferencia entre las palabras candidato y aspirante a un cargo de elección popular, y la primera de ellas si viola las normas y disposiciones vigentes en materia electoral, aclaró el experto en la materia.

Antes militante y ex integrante del Comité Directivo Municipal del desaparecido Partido de la Revolución Democrática, con el puño cerrado en señal de poder y fuerza política en el territorial, el Lic. Rodríguez Mireles mostró su beneplácito por la invitación política que le están haciendo los dirigentes del Partido del Trabajo, en calidad de aspirante a la diputación federal por Reynosa.

Señaló que como resultado de la confianza que le está otorgando el Partido del Trabajo al hacer eco de su legitima espiración a la candidatura a la diputación federal por el Distrito Electoral 07, antes conocido como Distrito Electoral 02, continuará incrementando sus recorridos y las tareas políticas en las colonias, en donde es bien recibido por representar una buena opción con miras a participar en la elección de 2027, desconociéndose por ahora si el PT irá o no en alianza con el Partido Morena u otras fuerzas políticas.

El proceso 2027 está a la vuelta de la esquina, por lo que desde ahora los partidos políticos registrados con el PT, ya están trabajando en campañas de afiliación y reafiliación, según sea el caso, para mejorar, ampliar y fortalecer su estructura en el territorial, concluyó,



