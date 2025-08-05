Inicia la FGR investigación de crimen de delegado en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República asumió la investigación del asesinato de quien fuera su delegado estatal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, ultimado la tarde del lunes en esta frontera por hombres armados en el bulevar Hidalgo.

En un comunicado oficial la FGR informó que su primera línea de investigación apunta a la delincuencia organizada, a la cual se ha combatido en el tráfico de hidrucarburos.

Aunque enfocará su investigación a la delincuencia organizada, la Fiscalía no señaló grupos a los que dirigirá el caso para esclarecer el asesinato de Vázquez Reyna.

¿Quién era Vázquez Reyna?

Ernesto Vázquez Reyna estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Valle del Bravo en Tamaulipas y, posteriormente, realizó un par de posgrados en materia de leyes; Maestría en Derecho Procesal penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y Maestría en Criminología y Ciencias Forenses en la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ocupó el cargo como fiscal de la FGR en el estado de Tamaulipas desde, al menos, 2019, cuyas principales funciones incluían coordinar investigaciones de alto impacto por delitos federales dentro del estado de Tamaulipas, colaborar con instancias estatales y federales en operativos e investigaciones y representar a la FGR en eventos institucionales y oficiales.