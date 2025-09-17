Arrancan Beca Rita con asambleas informativas

Arrancan Beca Rita con asambleas informativasPadres y madres de secundaria pública en Reynosa se informan sobre beca Rita Cetina
En Reynosa se inició con las asambleas informativas de la beca Rita Cetina, un programa dirigido a padres y madres que tienen niños y niñas estudiando en una secundaria pública, a quienes se acaban de incorporar a primer grado o a alguien que todavía no tenga la beca de segundo o tercer año; así lo refirió Alexander Bolaños Tinoco, coordinador regional de becas para el bienestar.
Mencionó que a inicio del año realizaron las visitas a todas las secundarias con la finalidad de incorporar a los estudiantes; por lo que en esta ocasión serán tomados en cuenta los jóvenes que acaban de ingresar a primer año o que no tuvieron la oportunidad de inscribirse durante la convocatoria anterior.
Asimismo, indicó que, al concluir con la entrega en secundarias, se dará inicio a las asambleas para brindar capacitaciones sobre cómo incorporarse a la Beca Benito Juárez, la cual va dirigida a estudiantes de preparatoria.
"Viene después el calendario de media superior; vamos a hacer asambleas informativas para enseñarles a todos los jóvenes que estudien en la preparatoria pública cómo incorporarse a este programa de beca Benito Juárez.
Esta no es por familia; esta es por cada estudiante que esté estudiando en una escuela pública; tiene derecho a una beca, que son 1900 pesos bimestrales por cada uno. Ahí el titular es el joven y tiene que ir acompañado, si es menor de edad, de un adulto, para que sepa que está recibiendo un apoyo económico y que le va a dar un buen uso", expresó el titular.
Respecto a la beca Rita Cetina, recordó que es una por familia, es decir, el papá es el titular; sin embargo, si en la familia se cuenta con un segundo hijo, aparte de los 1900, se agregarían 700 adicionales.
La plataforma se abrió el día 15 de septiembre y se encuentra disponible para que los padres de familia puedan ingresar y realizar su llave MX. Pide a los interesados mantenerse informados y no caer en páginas fake.