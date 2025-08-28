Alista PAN su Asamblea Estatal

La próxima asamblea del Partido Acción Nacional (PAN) en Reynosa se realizará el 20 de septiembre, en la que se elegirán consejeros nacionales y estatales. La convocatoria está abierta para los militantes que hayan presentado el examen y deseen participar como consejeros, hasta el domingo 30 de agosto a las 11:59 horas. Las solicitudes recibidas se canalizan a la sede estatal en Ciudad Victoria para su registro y participación en la asamblea.

Juana Sánchez, delegada del PAN en Reynosa, explicó que los candidatos deberán ser votados por los militantes en una elección que primero se realiza a nivel local y posteriormente a nivel estatal. "Son dos etapas: primero en Reynosa y después en Ciudad Victoria. Los consejeros estatales tienen voz y voto en las decisiones que se toman a nivel estatal y pueden abogar por el beneficio de cada municipio", indicó Sánchez.

Sobre cómo cambiaría su función al pasar de delegada a consejera estatal, Sánchez explicó que, mientras que su cargo actual se centra en dirigir las actividades locales del partido, como consejera estatal tendría participación directa en la toma de decisiones que impactan a todo Tamaulipas. Esto, dijo, podría traer beneficios al municipio al permitir que las necesidades locales sean representadas y atendidas en la planeación estatal.