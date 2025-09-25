En plena protesta les arreglan el peligroso socavón

Residentes de la colonia Ferrocarril Poniente alzaron la voz y se pronunciaron de manera pacífica, solicitando la presencia de las autoridades de Obras Públicas Municipal en la calle Venustiano Carranza, donde se hizo más grande un socavón, cuyo problema se ha agudizado.

El problema lo padece la comunidad de aquel sector desde el pasado mes de marzo, tras el paso de una fuerte tormenta por la ciudad de Reynosa.

Con la tormenta atípica la dimensión del socavón que se había formado desde hace ya más de un año se duplicó, causando al menos tres accidentes con vehículos y uno más donde un ciclista resultó con heridas graves, por las que aún se encuentra recibiendo atención médica.

Luego de estos hechos, la petición de los habitantes de la zona fue atendida en anterior ocasión.

Pero esta es la segunda ocasión en menos de dos años que se realiza una reparación superficial, lo que los vecinos expresaron que no estaban dispuestos a recibir una obra de mala calidad, por lo que decidieron actuar.

"Los colonos pidieron el auxilio o la ayuda para que pudiéramos juntarnos y ver esta situación del socavón que se generó. Desafortunadamente, esta es la segunda ocasión que sucede, entonces ahorita lo que queríamos es que quede bien, quién iba a ser el responsable; ya se presentó el arquitecto Arias a decir que ellos son los que están arreglando eso, prometiendo que va a quedar bien; ellos tienen el proyecto de que va a quedar como debe de ser", refirió María Guadalupe Cortez, vecina afectada.

Aseguran confiar en el compromiso de las autoridades, quienes informaron que se estará monitoreando a la empresa denominada Ingeniería en Servicios del Noreste, de lo cual estará a cargo el titular de Obras Públicas, para que se realicen las reparaciones correspondientes.