Arranca vacunación contra la influenza el próximo lunes

El próximo lunes arranca la campaña para aplicar vacunas contra la influenza estacional y el neumococo, enfermedades propias de la época invernal.

"Ya nos llegaron las dosis que servirán para inmunizar a la ciudadanía que así lo desee, en contra de ambos padecimientos", dijo Iliana Villarreal Cantú, directora de Salud Bienestar Distrito IV Reynosa.

La cruzada en mención concluirá el próximo mes de diciembre, hizo saber la funcionaria.

En un sencillo evento programado para la mañana del lunes entrante, iniciarán las acciones en ese sentido. El acto será en las instalaciones de la institución médico oficial situada por bulevar Morelos y Toluca de la colonia Rodríguez.

"Acabamos de recibir 5,000 dosis contra neumococo; 8,400 frascos de dosis contra la influenza: 158 frascos de vacuna contra la Difteria, Tosferina y Tétanos así como 210 dosis contra hepatitis A y 280 frascos de dosis contra la hepatitis B", añadió.

LA INVITACIÓN

Villarreal Cantú invitó a la ciudadanía en general a acudir a las unidades de Salud Bienestar para que soliciten las vacunas que correspondan a fin de estar protegidas y eviten contraer enfermedades como la influenza estacional, neumococo, entre otras más.



