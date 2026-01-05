Arranca fuerte peso ante la divisa de EU

La cotización del dólar inicia el año a la compra en 17 pesos con 40 centavos y a la venta en 18 pesos con 60 centavos, con 10 centavos arriba a comparación de diciembre del 2025.

El pasado 16 de diciembre, el billete verde se compraba a 17 pesos con 30 centavos y a la venta en 18 pesos con 50 centavos, mientras que el 5 de diciembre en 17 con 50 a la compra y 18 con 70 a la venta.

El precio del dólar se mantiene sin tantos sobresaltos en las casas de cambio y al igual que en diciembre del año pasado, solo con algunas variaciones, pero sin mayores problemas.

Suba o baje el precio del dólar, los puentes internacionales de Reynosa, se mantienen con filas.

El peso inicia el año fortalecido, al menos estos primeros días del mes de enero, con un ligero aumento, pero sin mayores contratiempos.



