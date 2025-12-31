Reynosa

Arranca el viento ramas de palmeras urbanas

Regadas por doquier se ven regadas las ramas que se desprendieron de su lugar por falta de mantenimiento a las palmas ubicadas por carretera Ribereña
  • Por: Rubén Hernández
  • 31 / Diciembre / 2025 -
Por todos lados están regadas varias ramas de palma que se desprendieron por los fuertes vientos del lunes.

Los fuertes vientos que azotaron a Reynosa el pasado lunes, se encargaron de que varias ramas volaran por el aire y quedaran sobre el asfalto, sin que hasta el momento alguna cuadrilla del municipio haya  ido a recogerlas.

La falta de labores de poda a las palmas por parte del municipio, está a la vista y según vecinos de la Ribereña, ese tipo de servicio no se ha ejecutado desde hace más de un año.

De ahí el problema de que las hojas caigan al piso y lo peor es de que como en otros sectores de la ciudad donde existen palmas, pasan semanas y hasta meses y no hay quien, de parte del ayuntamiento que acuda a retirarlas del lugar pues son basura y la basura ofrece pésima imagen ante la mirada de quienes habitan la ciudad y también para quienes la visitan, comentó uno de los habitantes del asentamiento humano que hacen un llamado a la autoridad correspondiente para que se dé a la tarea de llevar a cabo trabajos de limpia que tanta falta hacen en ese lugar.


