Se suma otro aspirante más para la alcaldía de Reynosa

Va en aumento la lista de políticos, funcionarios, legisladores, profesionistas y ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular, sin duda para prepararse para el proceso 2027; ahora se sumó el Lic. Armando Zertuche Zuani .

Ante la urgente necesidad de tener funcionarios transparentes que rindan cuentas claras a la sociedad, combatir corruptelas y el enriquecimiento ilícito, el Lic. Armando Zertuche Zuani se "destapó" como firme aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Consideró que él es una "carta fuerte" hacia el interior de este partido político, porque es el más experimentado, lo que le ha permitido tener una visión global de las necesidades que requiere la ciudad de Reynosa para avanzar en el crecimiento económico, social y el desarrollo sustentable.

Destacó que cuando compitió para la presidencia municipal de esta localidad le ganó las elecciones al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Rigoberto Garza Cantú, pero que en aquella ocasión se impuso el gran poderío económico y la relación política que la familia Garza Cantú tenían con el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

POCAS CANICAS

Durante ese proceso electoral "yo traía pocas canicas", por lo que el Instituto Federal Electoral le dio el triunfo rotundo a Rigoberto Garza Cantú, abanderado del PRI, aunque en realidad yo gané la contienda para la presidencia municipal, afirmó Zertuche Zuani, de profesión psicólogo.

La victoria electoral a favor de "Rigo" se derivó de una plática que su hermano tuvo con el presidente Ernesto Zedillo, y ese fue el resultado, apuntó.

Tras exponer que para él esta pagina ya quedó a la historia, el diputado local del Partido MORENA expresó que está listo para el proceso electoral para renovar la presidencia municipal de Reynosa, que requiere de personas probadas, honestas, transparentes y con valores, que no utilicen el cargo público para fomentar la corrupción sino que sean servidores del pueblo, acorde al humanismo de la 4T.

CONGRESO LOCAL

A la fecha, el Lic. Zertuche Zuani se desempeña como diputado en la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.

Las comisiones a las que pertenece son de Economía, Industria y Comercio, de Energía y Cambio Climático, de Cohesión Social, Salud, Estudios Legislativos y Desarrollo Sustentable.



