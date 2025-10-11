´No hay más líder que yo´, asegura Arizmendi

En el Comité Municipal Campesino no hay más dirigente que un servidor porque recibí el apoyo de 54 comisarios ejidales que me propusieron para el cargo, aseguró Gabriel Arizmendi Escobedo.

"Y mi nombramiento son precisamente las firmas que aparecen en el documento que fue notariado por Carlos Sánchez Torres (notario), quien estuvo presente durante una asamblea celebrada hace un año en éste lugar, la que realizamos al no recibir la convocatoria que en su momento solicitamos a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Libres de Tamaulipas", dijo Arizmendi Escobedo.

"Tengo las pruebas de que cuento con el apoyo mayoritario y de las declaraciones hechas por Javier Garza Sosa, no podemos decir más que detrás de sus aspiraciones para dirigir el Comité Municipal Campesino hay mano negra, hay personas a las que les estorbamos", aseguró.

Y fue más allá al señalar que "no les vamos a entregar la batuta y si un día vienen con una convocatoria, se las voy a romper en su propia cara".

Afirmó que están haciendo las cosas bien y se han hecho mejoras a las instalaciones del Comité y se han conseguido durante mí mandato, una serie de beneficios en pro del campesinado local.








