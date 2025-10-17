Cae árbol y derriba 2 postes de madera

Un enorme árbol seco que se encontraba al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Abelardo Rodríguez de la colonia López Portillo de esta ciudad, terminó por desplomarse, derribando a su vez dos postes de madera saturados de cableado propiedad de empresas de telecomunicaciones en la zona.

Montones de cables quedaron colgados de manera peligrosa en toda el área y algunos trozos de madera apenas logran sostener la parte superior de dos postes que debido al mal estado en el que ya se encontraban, se partieron a la mitad, además de la mufa de una de las viviendas que resultó severamente dañada.

Residentes del lugar señalan que los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes; sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de alguna autoridad.

En el lugar se aprecian cintas de precaución y peligro colocadas por los mismos vecinos, quienes al observar el peligro que esto representa decidieron acordonar el sitio.

"Cuando llegue, me dijo la vecina, vente porque se quebró el árbol, pues ahorita ya fue la vecina a ver qué le dicen", expresó María Fidela, quien reside en la vivienda, donde se encuentra el árbol que se desplomó.

Los vecinos temen que la situación empeore, ya que, debido al peso del cableado, los trozos de madera cada vez se inclinan más, por lo que se corre el riesgo de que los postes que se encuentran del otro lado de la calle y sostienen las líneas que suministran energía eléctrica a las familias del sector también resulten dañados.