Aprueba Cabildo los parques inclusivos para que asistan niños con discapacidad

El Cabildo de Reynosa aprobó una iniciativa para que la ciudad cuente con juegos inclusivos en espacios públicos, propuesta que busca atender a niñas y niños con discapacidad mediante la instalación de columpios y estructuras adaptadas a sus necesidades.

La regidora Juana Sanchez, quien presentó el proyecto, explicó que el acuerdo se dio con el voto a favor de todos los integrantes del Cabildo, y destacó que Reynosa no cuenta actualmente con este tipo de infraestructura en sus parques.

“Yo puedo tener un hijo con alguna discapacidad y no puede subirse al columpio normal, entonces tiene que haber columpios adaptados. Presenté esta iniciativa para que Reynosa cuente con parques inclusivos”, señaló.

La edil indicó que la propuesta contempla que cualquier ciudadano pueda solicitar la recuperación de áreas verdes en su colonia y, en caso de ser viable, se estudie la posibilidad de integrar juegos inclusivos en esos espacios.

Expuso que ya recibió la primera petición en una colonia de la ciudad, donde vecinos buscan que se atienda la necesidad de contar con infraestructura incluyente.

Con la aprobación del presupuesto municipal del próximo año, la regidora adelantó que llevará el tema a la Comisión de Obras Públicas, de la que forma parte, para definir en qué sectores podrían instalarse los primeros juegos adaptados.

“El objetivo es dar cauce a las solicitudes que nos lleguen y atender la necesidad de contar con espacios de convivencia que sean incluyentes para todas las familias”, puntualizó.



