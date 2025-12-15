Realizan descuentos a jubilados en la Fiscal

Autoridades estatales ofrecen descuento del 50 por ciento en diversos trámites vehiculares dirigido a personas jubiladas, pensionadas y afiliadas al Insen o Inapam.

El beneficio aplica en trámites de licencia de conducir, pago de derechos vehiculares y operaciones de compra venta de vehículos, los cuales representan algunos de los servicios más solicitados por la ciudadanía en la oficina fiscal.

¿Qué trámites incluyen el descuento del 50%?

Autoridades estatales informaron que este estímulo fiscal busca reconocer la contribución de las personas adultas mayores, así como facilitar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas con un menor impacto en su economía.

El descuento del 50 por ciento estará vigente hasta el 31 de diciembre de este 2025, por lo que se exhorta a las personas beneficiarias a aprovechar este estímulo dentro del plazo establecido.

Detalles sobre el acceso al beneficio fiscal

Para acceder al descuento, los interesados deberán acudir a la oficina fiscal, ubicada en la colonia Longoria y presentar la documentación que acredite su condición de jubilado, pensionado o afiliado al Insen o Inapam, además de cumplir con los requisitos establecidos para cada trámite.

Impacto del descuento en la economía de los adultos mayores

Este beneficio representa una oportunidad significativa para que los adultos mayores puedan realizar sus trámites vehiculares con un menor costo, contribuyendo así a su bienestar económico.