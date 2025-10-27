Siguen recaudando apoyos humanitarios

Los apoyos humanitarios no cesan y grupos altruistas en la ciudad de Reynosa continúan trabajando de manera coordinada para lograr llegar a los rincones más afectados por las inundaciones en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Uno de estos esfuerzos en beneficio de los damnificados es la Fundación Bajando Bendiciones, quienes a través de exhortos solicitan a la población seguir aportando su granito de arena.

Su representante Shirley Guitián Juárez expresó: "Le doy gracias a la ciudadanía por tener ese corazón y ser muy positivos en ayudarnos a dar un poquito de lo que tienen para nosotros poderlos llevar a los que lo necesitan; se busca que llegue a todas las personas que lo necesitan; hay muchas personas que fueron afectadas en lo que es Álamo, Veracruz, Poza Rica".

Detallo que continuarán recibiendo toda clase de productos y artículos no perecederos a fin de seguir apoyando a quienes más lo necesitan.

"Vamos a continuar recibiendo apoyo humanitario y pedirle a la ciudadanía que si tiene más cosas que ellos quieran donar, lo que sea, ropa, agua embotellada, productos no perecederos, todo lo que ellos consideren que se necesita para nosotros podérselos hacer llegar".

Destacó que se encuentran recibiendo las donaciones en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en su centro de acopio ubicado en la calle Nayarit esquina con Zacatecas, colonia Rodríguez.

Informaron asimismo que en caso de no poder llevar sus donaciones al lugar, ellos pueden pasar a sus negocios o domicilios, con la única intención de ayudar a quienes hoy nos necesitan.



