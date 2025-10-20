Benefician a miles con apoyos alimentarios

Un total de 8 mil 715 personas en distintas ciudades de la región se beneficiaron con entrega de apoyo alimentario por parte del Banco de Alimentos de Reynosa.

Como parte del informe mensual de resultados correspondiente a septiembre, se informó que se rescataron 82 mil 215 kilos de alimentos y entregaron 65 mil 684.60 kilos a beneficiarios y población extraordinaria, contribuyendo así a reducir el desperdicio y combatir el hambre en comunidades de siete ciudades, donde mantiene 84 puntos de entrega activos.

Durante el mes, un total de 2 mil 282 familias recibieron paquetes alimentarios como parte de la cobertura regular del programa.

Todo se logró con el trabajo coordinado entre voluntarios, empresas, donadores y aliados institucionales, quienes trabajan de forma constante para que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan.

El Banco de Alimentos de Reynosa, invitó a la ciudadanía a sumarse a las acciones solidarias, ya sea mediante donaciones y voluntariado, para seguir llevando alimento a cientos de familias.

Actualmente se realiza el Hambretón 2025, donde los ciudadanos pueden donar alimentos no perecederos o incluso se pueden realizar donativos económicos.



