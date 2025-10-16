Instalarán centros de acopio en todas las oficinas fiscales

Instalarán centros de acopio en todas las oficinas fiscalesComunidad tamaulipeca se prepara para mostrar solidaridad con afectados por lluvias en Veracruz
En todas y cada una de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas se instalarán centros de acopio para recibir ayuda humanitaria en apoyo a las familias que resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que azotaron al estado de Veracruz y otras entidades del país.
Así lo anunció ayer martes Marcelo Olan Mendoza, director estatal de las referidas dependencias públicas.
Expresó su confianza en que la ciudadanía, una vez que se instalen los centros de acopio, se solidarizará con los mexicanos que sufrieron los embates del fenómeno meteorológico y a raíz del cual perdieron todas o casi todas sus pertenencias.
Ante tal situación, pedimos a la comunidad tamaulipeca que, como muestra de solidaridad hacia nuestros hermanos mexicanos, nos apoyen con donaciones de víveres, productos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza y aseo personal, entre otras cosas que puedan ser de ayuda para quienes necesitan de nuestro hoy en día.
Estaremos al tanto de la respuesta que dé la ciudadanía, de la que esperamos una contestación positiva, como ocurre en casos de apoyar a quienes resultan afectados por hechos lamentables como el ocurrido a raíz de las torrenciales lluvias que azotaron varias entidades de la república mexicana y que provocaron sendas inundaciones.