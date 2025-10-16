Instalarán centros de acopio en todas las oficinas fiscales

En todas y cada una de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas se instalarán centros de acopio para recibir ayuda humanitaria en apoyo a las familias que resultaron damnificadas por las fuertes lluvias que azotaron al estado de Veracruz y otras entidades del país.

Así lo anunció ayer martes Marcelo Olan Mendoza, director estatal de las referidas dependencias públicas.

Expresó su confianza en que la ciudadanía, una vez que se instalen los centros de acopio, se solidarizará con los mexicanos que sufrieron los embates del fenómeno meteorológico y a raíz del cual perdieron todas o casi todas sus pertenencias.

Ante tal situación, pedimos a la comunidad tamaulipeca que, como muestra de solidaridad hacia nuestros hermanos mexicanos, nos apoyen con donaciones de víveres, productos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza y aseo personal, entre otras cosas que puedan ser de ayuda para quienes necesitan de nuestro hoy en día.