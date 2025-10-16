Abren veracruzanos un centro de acopio

Ante la apatía de las autoridades gubernamentales, nativos de Veracruz como la Sra. Adalina Torres Calderón, abrieron un centro de acopio en la calle Canales 1170 entre Allende y Aldama, en espera de que la ciudadanía apoye con alimentos no perecederos, agua embotellada y ropa.

Con el dolor reflejado en su rostro por la impotencia ante esta tragedia registrada en aquella entidad y la falta de ayuda, pidió la solidaridad de todos los hermanos veracruzanos y a la población para sumarse a esta tarea titánica, con el ánimo de para ayudar a los damnificados.

Les pedimos que se pongan la mano en el corazón, expresó la Sra. Torres Calderón, quien reiteró el apoyo a la comunidad.

Explicó que los veracruzanos que viven en Reynosa sienten en carne propia el dolor y la tragedia humana que viven en las poblaciones afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos, lo que hace difícil y complicada una rápida recuperación.

El apoyo que se esta solicitando consiste en medicamento, zapatos, ropa, pañales, biberones, alimentos enlatados, no perecederos, toallas húmedas y productos de limpieza, comentó en entrevista.

Si nos sumamos todos, juntos haremos la fuerza, afirmó la señora Torres Calderón.

Afligida, con la esperanza de que la ciudadanía responda a este llamado urgente, agradeció de antemano el apoyo humanitario que se pueda brindar en el Centro de Acopio ubicado en la calle Canales 1170 entre Allende, casi esquina con la calle Aldama.