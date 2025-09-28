Realizan algunas mejoras con raquítico presupuesto

Un millón 100 mil pesos llegó de presupuesto a la clínica hospital del ISSSTE Reynosa para subsanar algunas de las carencias que enfrenta la institución.

"Sabemos que con esa cantidad no podrán atenderse muchas deficiencias, pero bueno, por lo menos ahí se va avanzando", dijo José Hiram Rodríguez Limón, dirigente magisterial en esta fronteriza ciudad.

El dirigente consideró que aunque es insuficiente la partida presupuestal enviada a través del programa federal la Clínica es Nuestra, se pudieron hacer algunas mejoras al hospital como instalación de televisores, aire acondicionado en todos los cuartos, entre otras cosas más.

Por lo menos se hizo algo con ese recurso en bien de los derechohabientes.

Sin embargo, todavía existen carencias que se espera que vayan subsanando con el apoyo de la federación y por las gestiones que hagan las autoridades estatales y federales del instituto, reconoció.