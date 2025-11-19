Llevan abrazos y esperanza a pacientes hospitalizados

Integrantes de la agrupación Doctores de la Risa A.C. realizaron una visita al Hospital General Reynosa, con el propósito de brindar acompañamiento emocional a pacientes y familiares.

Durante la jornada compartieron música, sonrisas, abrazos y palabras de ánimo, buscando fortalecer el ánimo de quienes atraviesan momentos difíciles.

También expresaron sus mejores deseos para la pronta recuperación de los pacientes y fortaleza para sus familiares.

Sofía Sisniega, presidenta de Doctores de la Risa, agradeció al director del hospital, Néstor García, por permitirles llevar a cabo esta labor, así como al doctor Tomás Ríos, por dar todas las facilidades.

En la visita participaron las voluntarias conocidas como la doctora Mani, doctora Tomatito, doctora Minion, doctora Pooh, doctora Chinitos y doctora Brochita, quienes portaron la tradicional nariz roja como símbolo de empatía, respeto y acompañamiento.

Estas actividades tienen el objetivo de brindar un respiro emocional en medio de la enfermedad, recordando la importancia del vínculo humano en los procesos de salud.

