Reynosa

Buscan apoyo educativo para menores migrantes

Necesitan a una persona que asuma el papel de maestro de los menores
  • Por: Christian González
  • 23 / Agosto / 2025 -
  • COMPARTIR
Buscan apoyo educativo para menores migrantes

Menores que residen en el albergue Senda de Vida esperan poder continuar su educación mientras permanecen en el refugio.

El pastor Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, hizo un llamado a las autoridades y dependencias correspondientes para que se brinde apoyo educativo a los menores que actualmente permanecen en el refugio, con el fin de que no vean interrumpida su formación escolar.

"Estos niños y niñas desean que se les dé ese apoyo, que se acerque un maestro o alguien que los represente en el área de la educación, para que no se queden estancados, porque ya he hablado con muchos de ellos y quieren asistir a la escuela", expresó Silva.

En el albergue se encuentran menores desde los 6 hasta los 16 años, además de jóvenes que superan los 20. Aunque se reconoce la existencia de instituciones como el ITEA, que atiende a personas a partir de los 13 o 14 años, no se ha establecido contacto formal, pero el pastor indicó que estarían interesados en hacerlo para incluir a los menores en un programa educativo adecuado.

"Yo ando buscando la forma para que, el tiempo que sus padres deseen permanecer aquí, los niños puedan acudir a las escuelas y continuar aprendiendo, porque al estar en el albergue se están quedando rezagados", explicó el pastor.

El líder del refugio resaltó que programas estatales, federales o municipales, así como instancias educativas, podrían sumarse para garantizar que los menores reciban clases y apoyo pedagógico.

"Todo eso son apoyos que podrían beneficiar todavía mucho más, porque no sabemos hasta cuándo van a estar aquí las personas y la progresión cultural de los niños debe continuar", puntualizó.

El llamado de Senda de Vida busca sensibilizar a las autoridades y a organizaciones civiles para establecer un vínculo que permita la integración de maestros voluntarios o representantes educativos, de manera que los menores migrantes puedan mantener activa su formación académica durante su estancia en Reynosa.

El pastor Héctor Silva solicita apoyo educativo a autoridades y dependencias interesadas para que los niños y jóvenes no interrumpan su formación escolar.

EL MAÑANA RECOMIENDA