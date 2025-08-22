Reparten paquetes de útiles escolares

Durante este mes de agosto se lleva a cabo la campaña “Los Leones Somos Útiles”, que busca apoyar a familias en situación de necesidad mediante la entrega de paquetes de útiles escolares.

Alfredo Juárez Maldonado, presidente del Club de Leones Reynosa Internacional, comentó que la campaña ha sido apoyada por los diversos clubes juveniles, fomentando la solidaridad en favor de la educación. Informó que durante el año escolar esperan beneficiar a un total de mil 500 alumnos con paquetes escolares.

La convocatoria permanece abierta para que más personas se sumen con aportaciones o donaciones, para que ningún estudiante se quede sin las herramientas básicas para iniciar el nuevo ciclo escolar.

“Quien lo solicite con todos gusto será apoyado, esta campaña inició en agosto, entregando en este mes y septiembre, posteriormente viene la segunda etapa en enero”, dijo.

Las familias que requieran de este apoyo pueden llamar al 8991417130 o asistir a las oficinas en la calle Michoacán 540 en la colonia Rodríguez.

“Estamos recibiendo las aportaciones de nuestros socios compañeros leones, damas, leos , cachorras y reinas , así como las donaciones de las personas que deseen colaborar con esta noble causa que consiste en entregar paquetes de útiles escolares a quien lo necesite”, recalcó