En marcha la entrega de tarjetas Bienestar

Autoridad de la Subdelegación de la Secretaría de Bienestar Federal en Reynosa dio inicio a la entrega de tarjetas para las personas que realizaron su inscripción durante el pasado mes de junio en los programas destinados a mujeres de 63-64 años y adultos mayores de 65 años.

De acuerdo con la dependencia, la entrega se realiza de manera directa a la persona titular, quien debe acudir con copia de su credencial de elector y CURP para recibir el apoyo.

Las autoridades de Bienestar recordaron que es indispensable que cada beneficiario acuda personalmente por su tarjeta, ya que no se permite que otra persona recoja en su nombre.

Explicaron que en los casos donde el titular se encuentre enfermo o imposibilitado para trasladarse, un familiar puede solicitar formalmente una visita domiciliaria para que el personal realice la entrega en casa.

Bienestar Federal busca garantizar que los apoyos lleguen de manera directa a quienes se registraron en el mes de junio.