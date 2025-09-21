En marcha campaña del Hambretón 2025

Con un llamado a la solidaridad y la gratitud hacia la comunidad, el Banco de Alimentos de Reynosa celebró 25 años de fundación y anunció su tradicional campaña del Hambretón, con la que se brinda poyo alimentario a bajo costo a familias en situación de vulnerabilidad.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del patronato del Banco de Alimentos, informó que la meta es superar las 100 toneladas de alimentos y se tiene como plazo el último día de diciembre de este año.

“Acuérdense que después de la pandemia nos tuvimos que reinventar, cuando caminábamos casa por casa, colonia por colonia, las circunstancias son diferentes, pero empezamos ya, estamos mandando las cartas, ya, tenemos los primeros donativos, llegó una maquiladora la semana pasada, es una maquiladora aquí en la ciudad como 400 kilos y ayer llegaron las chicas que hacen ejercicio y también trajeron 400 y pico de kilos”, dijo.

HAMBRE CERO MÉXICO

En este marco, se anunció la campaña “Hambre Cero México”, de una cadena comercial americana instalada en Reynosa, que busca fortalecer la labor de los bancos de alimentos con tres ejes principales; productos con causa, en los que 19 proveedores se sumaron donando un porcentaje de sus ventas; redondeo en caja durante septiembre y octubre, con el cual los clientes pueden aportar; y colecta entre colaboradores, cuya meta este año es reunir 25 mil kilos de alimentos, superando los 20 mil recolectados en 2024.



