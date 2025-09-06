´No Estas Solo´, programa que alivia carga de vulnerabilidad

´No Estas Solo´, programa que alivia carga de vulnerabilidadEl Banco de Alimentos de Reynosa brinda asistencia a personas en viudez o divorcio mediante el programa 'No Estas Solo'.
El Banco de Alimentos de Reynosa cuenta con el Programa "No Estas Solo", enfocado en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que enfrentan la viudez o el divorcio y que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.
Gilberto Nicolás Chapa Arias, supervisor de almacén y logística del Banco de Alimentos, comentó que actualmente el programa beneficia a entre 30 y 40 personas, aunque continúa abierto para recibir más solicitudes.
"Tratamos de impactar a personas que quedaron viudas o que son divorciadas, que tienen bajos recursos y que necesitan ayuda alimenticia", dijo.
Las personas interesadas únicamente deben presentar copia de su comprobante de domicilio, fotografías de su vivienda y un documento que acredite su situación de viudez o divorcio, en caso de contar con él, además del estudio socio nutricio.
"Sigue abierto, nosotros invitamos a la gente a que venga y se afilie y diga su situación para que podamos apoyarlos en este sentido, se les hace un estudio socio nutricio", recalcó.
El paquete básico de ayuda que entrega el programa cada mes incluye productos de primera necesidad: dos aceites, dos kilos de frijol, dos de pasta, dos de arroz, además de 3.5 kilogramos de abarrotes como azúcar, café, harina o enlatados; siete kilogramos de verduras, tres de pan, tres de bebidas, un kilogramo de refrigerados como leche, salchicha o jamón, y un paquete de artículos de higiene, que puede incluir jabón, cloro o limpiadores, según la disponibilidad de donaciones.