´No Estas Solo´, programa que alivia carga de vulnerabilidad

El Banco de Alimentos de Reynosa cuenta con el Programa "No Estas Solo", enfocado en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas que enfrentan la viudez o el divorcio y que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.

Gilberto Nicolás Chapa Arias, supervisor de almacén y logística del Banco de Alimentos, comentó que actualmente el programa beneficia a entre 30 y 40 personas, aunque continúa abierto para recibir más solicitudes.

"Tratamos de impactar a personas que quedaron viudas o que son divorciadas, que tienen bajos recursos y que necesitan ayuda alimenticia", dijo.

Las personas interesadas únicamente deben presentar copia de su comprobante de domicilio, fotografías de su vivienda y un documento que acredite su situación de viudez o divorcio, en caso de contar con él, además del estudio socio nutricio.

"Sigue abierto, nosotros invitamos a la gente a que venga y se afilie y diga su situación para que podamos apoyarlos en este sentido, se les hace un estudio socio nutricio", recalcó.