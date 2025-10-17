Instalan en la San Judas Tadeo centro de acopio

La Parroquia San Judas Tadeo de Reynosa convoca a la comunidad a sumarse a la campaña de apoyo para los habitantes de Poza Rica, Veracruz, afectados recientemente por las fuertes lluvias e inundaciones que dejaron severos daños en viviendas y servicios básicos.

La ayuda se estará recibiendo en la Capilla Reina de La Paz, ubicada en la calle Tres Picos 701, Fuentes Sección Lomas, donde se habilitó un centro de acopio que permanecerá abierto de lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Entre los artículos más solicitados se encuentran colchonetas, lámparas de mano, agua embotellada, artículos de aseo personal, palas, ropa, zapatos y alimentos no perecederos, todo con el fin de brindar apoyo a las familias que perdieron parte de su patrimonio.