Llaman a donar alimentos para pacientes de tisis

Un último llamado hacen autoridades del Centro Regional contra la Tuberculosis de Reynosa para que quienes deseen apoyar productos perecederos para pacientes con tuberculosis, los hagan llegar a esa institución hoy.

"Quisiéramos que mucha gente lea éste mensaje y nos dé una respuesta positiva y atienda el llamado que les hacemos porque se trata de una noble causa, apoyar con alimentos a personas que padecen tuberculosis y la idea es entregar las donaciones en el marco de la celebración de la TBposada que será el 12 del presente mes a partir de las 10:00 Horas", dijo América Cruz González, titular de la institución.

¿Cómo apoyar a pacientes con tuberculosis en Reynosa?

"Queremos tocar el corazón de la gente que bien puede brindarnos su respaldo vía aportaciones de productos alimenticios a quienes los necesitan y que son precisamente los pacientes con tuberculosis", siguió diciendo.

Los apoyos pueden hacerlos llegar hasta hoy al Centro Regional contra la Tuberculosis situado en calle Toluca con San Luis Potosí en la colonia Rodríguez en horario de 8:00 a 16:00 Horas.

Detalles sobre la TBposada 2023

"Los estaremos esperando para llevar felicidad a las personas que serán invitadas especiales y que serán precisamente los pacientes mujeres y hombres que hayan contraído la referida enfermedad", sostuvo Cruz González.

"No es mucho lo que les pedimos, es solamente alguno o más productos perecederos para nuestros pacientes", puntualizó.