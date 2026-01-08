Preparan carrera con causa en apoyo a niños con cáncer

Con un mensaje de solidaridad y esperanza, Reynosa será sede de la carrera recreativa "Pequeños Héroes 2026", un evento deportivo y social que busca recaudar fondos para apoyar a niñas y niños que enfrentan el cáncer, así como a sus familias durante el proceso de tratamiento.

La actividad se realizará el próximo 15 de febrero, a partir de las 7:00 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta el Polideportivo de la ciudad. Se contemplan recorridos de 5 y 10 kilómetros, abiertos a la participación de la comunidad en general.

Los recursos obtenidos a través de las inscripciones, cuyo costo será de 350 pesos, se destinarán íntegramente a cubrir diversas necesidades de los menores atendidos actualmente por la fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, como medicamentos, alimentación, traslados, hospedaje y apoyos básicos que se presentan a lo largo de su tratamiento médico.

Además de la carrera, se impartirán clases de distintas disciplinas deportivas como parte de las actividades complementarias, con el objetivo de ampliar la recaudación y fortalecer el impacto de esta iniciativa solidaria.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles en el Polideportivo e instalaciones del DIF, por lo que se invita a la ciudadanía a registrarse con anticipación y sumarse a esta causa.

Como elemento simbólico y de motivación, los organizadores invitan a los participantes a asistir caracterizados como superhéroes, reforzando el mensaje de que los niños no están solos y que cuentan con el respaldo de una comunidad unida.



