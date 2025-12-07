Refrenda legislador su compromiso con familias

Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, continúa refrendando su compromiso con las familias de su distrito mediante visitas constantes y la entrega directa de apoyos. A pesar de su agenda legislativa, el diputado mantiene una presencia activa en las colonias de Reynosa, donde atiende casos sociales y supervisa personalmente las necesidades de la ciudadanía.

Durante la mañana del miércoles 3 de diciembre, Prieto Herrera acudió al hogar de la familia del pequeño Edie Justino Casares, un menor que ha recibido asistencia médica gracias a su intervención. El legislador, acompañado por su equipo de trabajo, entregó insumos esenciales como medicamentos, ropa, cobijas, pañales y juguetes, apoyo que fue recibido con alegría por el niño y otros menores que habitan en la vivienda.

La señora Graciela Martínez, abuela de Edie, expresó su agradecimiento por la continuidad del apoyo recibido. "Quiero agradecer al diputado porque nos ha apoyado y ha cumplido con su palabra. Gracias a esto, mi nieto cuenta con su tratamiento médico y va mejorando. En esta ocasión también les trajo alegría", señaló. Además, invitó a la comunidad a confiar en Prieto Herrera, destacando que "es una persona que se compromete y cumple".

Estas acciones, señalaron vecinos del sector, no son aisladas. El diputado realiza recorridos periódicos en diversas colonias, donde identifica necesidades urgentes y gestiona apoyos para adultos mayores, menores de edad, personas enfermas y familias en condición de vulnerabilidad. Según su equipo, el objetivo es mantener un vínculo directo con la población y garantizar que las solicitudes ciudadanas tengan seguimiento.

De esta manera, Humberto Prieto Herrera combina su labor legislativa con acciones sociales que, afirman habitantes y colaboradores, buscan responder a las necesidades reales de los tamaulipecos y fortalecer la confianza entre representante y comunidad.

