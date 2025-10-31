Función de circo para apoyo a damnificados

Ofrecerán funciones de circo a beneficio; como parte de una colaboración entre la Fundación Marcelo Olán Mendoza y el Circo Abadilla, se anunció que este viernes 31 de octubre, los ingresos que sean recaudados de las entradas a las funciones de las 4:30, 6:30 y 8:30, serán utilizados para la compra de víveres que irán directamente al centro de acopio de dicha fundación, esto con la finalidad de apoyar tanto al talento local como a las miles de familias que aún se encuentran en el proceso de restaurar sus viviendas luego de perderlo todo en las recientes inundaciones registradas en el estado de Veracruz.

Representantes del circo Abadilla indicaron que la ayuda sigue siendo necesaria, ya que, debido a la devastación que dejó el fenómeno natural que azotó a distintos municipios de Veracruz, Hidalgo y Puebla, miles de negocios se vieron afectados, lo que representa pérdidas considerables y un desequilibrio para la economía de las familias que dependían de dichos ingresos para subsistir.

"Esto estuvo bastante complicado; yo creo que está un poquito superando lo de Acapulco, donde también hubo un desastre tremendo y tardaron mucho tiempo en recuperarse.

Entonces ahorita las personas que han ido a visitar el estado me dicen: ´No te lo imaginas, hacen falta manos, hace falta mucho trabajo´; aparte de lo que vayamos llevando, hace falta mucho trabajo porque la economía se despedazó, la gente no tiene a veces dónde pasar la noche, entonces este apoyo tiene que ser continuo, para que comience un poco lo que está ocurriendo allá", refirió miembro del circo Abadilla.

Será a principios de la próxima semana cuando saldrá nuevamente apoyo hacia las zonas damnificadas; así lo anunció Ilda Ortiz Castañeda, representante de la fundación Marcelo Olan Mendoza.



