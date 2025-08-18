Apoyan con alimentos y productos de higiene

Como parte de las actividades altruistas llevadas a cabo por los integrantes de la Logia Masónica Licenciado Emilio Portes Gil número 97, se otorgó a los niños de la Casa Hogar San Vicente una generosa dotación de alimentos, productos para la higiene personal, así como de limpieza.

Mediante un pequeño comunicado, sus integrantes mencionaron, "Hoy tuvimos el honor de entregar alimentos, productos de higiene personal y productos de limpieza a la Casa Hogar San Vicente. Queremos agradecer a todos los que se unieron a nosotros para hacer posible esta entrega y brindar apoyo a quienes lo necesitan".

Entre los artículos entregados se encontraban alimentos, indispensables para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los residentes, además de distintos productos de higiene personal para promover la salud y el bienestar y productos de limpieza, los cuales serán utilizados a fin de mantener un entorno limpio y seguro para quienes ahí habitan.

El mensaje concluye con un agradecimiento a aquellos quienes colaboraron en dicha iniciativa, la cual busca ofrecer un gesto de generosidad y apoyo a los pequeñitos de la Casa Hogar San Vicente.



