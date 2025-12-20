Detienen la aplicación de vacunas ¡por vacaciones!

A partir de éste viernes se suspendió la aplicación de vacunas en todos los Centros de Salud que operan en Reynosa a pesar de que se trata de un programa permanente.

Personal asignado a fines de semana y días festivos, dijeron que la vacunación contra influenza, neumococo, civid, entre otras más, se reanudará a partir del próximo cinco de enero, una vez que regresen médicos, enfermeras y elementos del resto de los departamentos que salieron de vacaciones el viernes.

Varias personas que fueron a solicitar la aplicación de dosis para prevenir algún tipo de enfermedad, fueron regresadas a sus casas tras hacerles ver que no se contaba con ese servicio.

Sólo consulta médica que es atendida por dos galenos y en horario de 8:00 a 16:00 Horas, es lo que se está atendiendo y así será hasta que regresen de vacaciones el grueso de los trabajadores de las unidades de Salud.

En el Centro de Salud Rector ubicado en bulevar Morelos con calle Toluca colonia Rodríguez, se dijo que es bueno que se entere la ciudadanía de que no habrá vacunación durante el período vacacional que ya inició en este tipo de instituciones médico oficiales.

DISMINUYE

En días previos a la Navidad y al fin de año, generalmente la demanda de consulta médica disminuye de manera drástica, pero aún así, empleados de las mismas unidades de Salud tienen la obligación de cubrir el horario establecido.