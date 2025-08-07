Pasan 3 días sin energía

Durante más de tres días, vecinos de la colonia Puerta Grande permanecieron sin suministro eléctrico en medio de una intensa oleada de calor. Una cuchilla en mal estado fue la causa del apagón que afectó a decenas de familias, principalmente a niños y adultos mayores.

El calor sofocante volvió inhabitable los hogares. Muchos se vieron obligados a dormir afuera, sobre banquetas, patios o dentro de sus vehículos. "No se podía estar adentro. Era como un horno", relató una vecina.

Las calles afectadas fueron Puerta de Café, Puerta de Canelo, Puerta de Cera y Puerta de Cidra, desde las esquinas colindantes con la calle Puerta de Enebro hasta la mitad de cada cuadra correspondiente, según reportaron los residentes.

Además del desgaste físico, los vecinos enfrentaron también un golpe económico. Los alimentos que requerían refrigeración se descompusieron rápidamente, y muchas familias tuvieron que gastar de nuevo, comprando productos que no necesitaran frío o recurriendo a comida rápida. Otros simplemente no pudieron reponer lo perdido.

Las tiendas de abarrotes de la zona también fueron afectadas. Algunas rentaron generadores de gasolina para no cerrar. Olga Isabel, propietaria de una tienda de abarrotes, tuvo que dormir en la caja de su camioneta. "El calor era insoportable. Pero varios de los vecinos también se salían en las noches, podias ver a los niños jugando a altas horas de la noche bajo la supervisión de sus papas y otros durmiendo", dijo.

El servicio fue restablecido el día de ayer, alrededor de las 12:03 del mediodía. De acuerdo con personal de la CFE, el único trabajo realizado fue el reemplazo de una cuchilla dañada, labor de duro menos de una hora probablemente.

La molestia persiste. Los vecinos consideran que la atención fue tardía y que el daño fue mayor al que las autoridades reconocen.

Una de las dificultades para levantar los reportes, según testimonios, fue que muchos de los domicilios afectados no cuentan con medidor. Al no tener número de servicio, los reportes individuales no procedían, y la situación no era considerada como una falla general.

"Éramos muchos sin luz, pero no lo podíamos reportar todos porque no todos tienen medidor", Lizbeth Irene habitante del sector.