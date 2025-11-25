Buscan padrinos navideños para seis niños con cáncer

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer hace un llamado a la población para sumarse a su campaña de apadrinamiento navideño, una iniciativa que busca llevar alegría, esperanza y apoyo a menores que enfrentan tratamientos oncológicos en la ciudad.

¿Cuántos niños necesitan apadrinamiento?

Hasta el momento se ha tenido buena respuesta, ya que de un total de 69 menores, solamente faltan 6 niños por apadrinar que han pedido algunos tablet, celulares, pijamas, entre otros obsequios.

Jorge Mar Gea, presidente de la fundación, comentó que como cada año, se requiere del apoyo solidario de la comunidad para reunir regalos y cubrir necesidades básicas que permitan a los niños vivir una celebración especial.

Señaló que además falta por cubrir: mesa de confitería, arreglos de mesa, mobiliario infantil y decoración para la fiesta navideña que se les hace cada año.

¿Cómo puede la comunidad ayudar?

La convocatoria invita a ciudadanos, empresas y grupos solidarios a convertirse en padrinos, aportando obsequios que los propios niños solicitan en sus cartas navideñas: para más información se pueden comunicar al teléfono: 8999363131.

"Cada aportación permite no solo entregar un regalo, sino acompañar a las familias en un momento de alta carga emocional y económica", dijo.

La fundación apoya a los menores que luchan contra el cáncer infantil, ya que esta enfermedad es muy costosa.