Anuncian la visita Pastoral del Obispo Eugenio E. Lira

Del 7 al 9 de noviembre, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de esta ciudad, será sede de la Visita Pastoral 2025
  • Por: Nubia Rivera Juárez
  • 07 / Noviembre / 2025 -
Monseñor Eugenio Lira, realizará Visita Pastoral en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Reynosa.

Del 7 al 9 de noviembre, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de esta ciudad, será sede de la Visita Pastoral 2025, encabezada por Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía, Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

Durante tres días, se compartirán momentos de oración, reflexión y encuentro con la comunidad parroquial, en busca de fortalecer la fe y el compromiso cristiano de los fieles. 

En cada visita pastoral el Obispo tiene muy presente el escuchar a los diferentes grupos parroquiales y personas de buena voluntad. El obispo recorre la comunidad y se encuentra con los diferentes grupos que conforman la parroquia. 

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción invitó a la feligresía de Reynosa a participar activamente en las actividades programadas durante los días 7, 8 y 9 de noviembre.

Estas visitas pastorales se realizan en las parroquias de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, que comprende los Municipios de Matamoros, Reynosa, Valle Hermoso, Río Bravo, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Méndez.


