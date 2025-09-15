Desairan líderes festejo de aniversario del PAN

Al menos en esta ocasión los directivos estatales del Partido Acción Nacional estuvieron ausentes en los festejos del 86 Aniversario PAN siendo esperados por los militantes y simpatizantes de este instituto político para escucharlos y conocer cuales son los avances o logros del albiazul.

La convocatoria de la Delegación del partido albiazul se hizo muchos días atrás, pero aún así no se contó con la visita dl presidente del Comité Directivo Estatal, Luis René "Cachorro´´ Cantú, o algún representante personal para que asistiera al evento, de alguna de las secretarías o coordinaciones del CDE.

Desde la vez anterior se informó que el líder panista tenía un problema de salud, al parecer en una pierna, lo que le impidió reunirse con representantes de los medios de comunicación.

Siendo representado la vez anterior con los periodistas por el secretario general del CDEN del PAN en Tamaulipas, Francisco Javier Garza de Coss, quien respondió las preguntas de los reporteros.

En esta ocasión sin embargo la militancia se quedó esperando a los directivos estatales, desde las 15 horas en que arrancaron los festejos del 86 Aniversario del Parido Acción Nacional, con el tradicional Grito de Independencia.

PANISTAS DAN GRITO

¡Viva Acción Nacional! ¡Viva México!

Estas son las frases tradicionales que gritaron a un solo coro los militantes y simpatizantes del PAN. Como anfitriona, la presidenta de la Delegación del Partido Acción Nacional, Juanita Sánchez, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y dar un breve mensaje a todos, exhortándolos como siempre a participar activamente en las actividades.

Correspondió a la diputada federal Blanca Leticia "Lety" Gutiérrez Garza, ondear la bandera ante la militancia del Partido Acción Nacional reunida en la delegación local, lo que causó la algarabía, en el marco del Aniversario 86 del PAN y las tradicionales fiestas patrias, que el año anterior se llevaron a cabo en un recinto social, cuando el albiazul tenía más recursos.



